«منشآت» توضح كيفية زيادة فعالية الأمن السيبراني للمؤسسات

الرياض - محمد عبدالله - وجهت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، عددًا من النصائح والإرشادات الهامة لأصحاب المنشآت لزيادة فعالية الأمن السيبراني بمنشآتهم.

وشاركت هيئة «منشآت»، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف"، أوضحت من خلالها هذه النصائح.

نصائح هامة لزيادة الأمن السيبراني

وحثت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، أصحاب المنشآت لاتباع هذه النصائح والإرشادات لزيادة فعالية الأمن السيبراني، وتتمثل هذه التوجيهات فيما يلي:

- الحفاظ على الهويات والمعلومات الشخصية لمنسوبي المنشأة وعلمائها

- تشفير جميع التعاملات البنكية على التطبيقات والمواقع الإلكترونية.

- تحديث التطبيقات وبرامج الحماية من الفيروسات بشكل دوري.

- توعية الموظفين وتدريبهم على الممارسات الأمنية الصحيحة.

- التأكد من حماية الأجهزة المتنقلة وفحص وسائلط التخرين.

- تفعيل خاصية التحقق الثنائي لجميع حسابات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية.

- اتباع إرشادات الأمن السيبراني للتجارة الإلكترونية الصادرة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

- متابعة المنشورات والتحذيرات الأمنية الصادرة من المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني.

مركز ذكاء لإنترنت الأشياء

وفي هذا الإطار، جددت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بمهام وأهداف مركز ذكاء لعلوم البيانات وإنترنت الأشياء.

وأوضحت الهيئة، أن المركز متخصص في الأمن السيبراني وإنترنت الأشياء والتنقنية بشكل عام، مشيرة إلى أنه يمكن كذلك للكركز التنسيق مع الشركاء والتوجيه إلى الحاضنات المتعاونة لتقديم المساعدة في ذلك.

وبينّت هيئة منشآت، أن مركز ذكاء يزخر بخبرات عريقة قامت بتطوير المحتوى بما يتناسب مع مستفيدي المركز، بالإضافة إلى شركاء النجاح الذي تم التعاون معهم لتطوير المحتوى في المجالات الأخرى.

وأجملت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أبرز مهام وأهداف مركز ذكاء للذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وإنترنت الأشياء فيما يلي:

- تمكين رواد الأعمال من خلال خلق المزيد من الشركات النائشة الابتكارية المتخصصة.

- مساعدة الشركات الناشئة على إطلاق منتج أولي قابل للطرح في الأسواق.

- دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة فعاليتها وإنتاجيتها ورفع قيمتها التنافسية عن طريق تبني التقنيات الحدية.

- تفعيل دور المجتمع في مجال الابتكارات التقنية فيما يمكن من تعزيز التعاون الشراكة بينها وبين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ورفع القدرات في مجالات المركز.

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