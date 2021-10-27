بينهم مواطن وخليجي.. القبض على 3 أشخاص بالشرقية ظهروا في مقطع سرقة منزل

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة المنطقة الشرقية، الأربعاء، تحديد هوية 3 أشخاص والقبض عليهم بعد أن ظهروا في مقطع متداول لسرقة منزل.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال تعقب مرتكبيها، أسفرت عن تحديد الجهة المختصة بشرطة الدمام هوية 3 أشخاص ظهروا في مقطع متداول لسرقة منزل، والقبض عليهم، وهم مواطن، ومقيم من الجنسية المصرية، ومواطن خليجي من الجنسية البحرينية، في العقدين الثالث والرابع من العمر.

وأكد متحدث شرطة الشرقية، أن إجراءات الاستدلال الأولية أوضحت ارتكابهم جرائم سطو أخرى تمثلت في سرقة مركبة ومنازل ومحال تجارية بمدينتي الدمام والخبر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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