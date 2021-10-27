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«الجوازات» تدعو 3 فئات لتسجيل اللقاحات إلكترونيا قبل الوصول للمملكة

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الرياض - محمد عبدالله - دعت المديرية العامة للجوازات جميع المسافرين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين إلى ضرورة تسجيل اللقاحات إلكترونيا قبل وصولهم إليها، للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول.

وقالت «الجوازات»، في بيان صادر عنها، إن عملية التسجيل، تشمل مواطني دول ، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها والمقيمين ومرافقيهم.

وأشارت إلى أن القرار يأتي تماشيًا مع الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس (كوفيد - 19) لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء إنهاء إجراءات الدخول.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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