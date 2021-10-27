ضبط المعتدي على فتاة في أحد المرافق العامة بتبوك

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة تبوك، الأربعاء، تحديد هوية الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول يعتدي بالضرب على فتاة في أحد المرافق العامة بمدينة تبوك والقبض عليه.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على النفس وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول يعتدي بالضرب على فتاة في أحد المرافق العامة بمدينة تبوك والقبض عليه.

وأكد متحدث شرطة تبوك، اتخاذ بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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