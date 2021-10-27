خبرات عالمية ومحلية تدعم تصنيع وبيع جوال Telo

الرياض - محمد عبدالله - أعلن في الرياض إطلاق نسخة جديدة من جوال Telo Gamez والذي تم تطويره من شركة سعودية بالتعاون من شركة عالمية استجابة لمتطلبات أداء وسرعة مرتفعة لدى فئات معينة من المستخدمين وخاصة عشاق الألعاب الإلكترونية.

وقال المدير التنفيذي للشركة المنتجة لجوالات Telo أنس حميد في حفل الإطلاق على هامش مهرجان Rush للألعاب الإلكترونية ضمن فعاليات موسم الرياض بأن طرح الإصدار الجديد من الجوال السعودي TELO Gamez Z21 سيتم عبر نقاط البيع في المملكة بتاريخ 19 نوفمبر المقبل، وأشار إلى أن الجوال السعودي حظي بدعم شركة عالمية من حيث تصميم الجهاز والتصنيع، وهي شركة ZTE مما سيعزز من قوته ومكانته في السوق السعودية.

ويقول أنس حميد أنه رغم أن تقنيات الجهاز الجديد عالية جدا وتتبع أحدث التطورات العالمية في هذا المجال، إلا أن سعره منافس جدا وأقل من الأجهزة المماثلة وفضلنا طرحه حاليا بعروض مغرية، ونحن حرصنا أن يدعم الجهاز شغف عشاق الألعاب ويعزز علاقتهم به مع الوقت، لا سيما وأنه يسعى بشكل كبير إلى تلبية احتياجات ومتطلبات اللاعبين المحترفين والهواة، حيث نستهدف من خلال الإصدار الجديد من هذا الجوال فئة عشاق الألعاب الالكترونية الذين يبحثون دائما عن تجربة لعب فريدة ومحسّنة وفي ذات الوقت يتتبعون بشغف أحدث اتجاهات أجهزة الجوال.

وأضاف حميد: درسنا حالات كثيرة لأنماط استخدام جمهور الألعاب الالكترونية وخصوصا الذين يلعبون الألعاب بشكل عرضي عادة على الهاتف المحمول، كونهم يضطرون الى التوقف والخروج عندما يكون لديهم وقت فراغ أو رغبة في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، ولذا فإن هاتفنا الجديد سيحل هذه المعضلة، كما إنه يتيح الاستمتاع بلعب الألعاب عالية الجودة بشكل غير متاح على الأجهزة العادية.

واختتم المدير التنفيذي لجوالات Telo بالـتأكيد على أن مميزات الاصدار الجديد من هذا الجوال كثيرة ومتنوعة منها أنه يصلح للمواظبين على تصفح وسائل التواصل الاجتماعي، كونه يحظى بجودة رفيعة عند التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو، ويتمتع ببطارية طويلة الأمد، ومظهره أنيق، بل إنه يصلح للاستخدام كجهاز كمبيوتر محمول ثانٍ، كونه يمكن مستخدميه حتى من التحقق من رسائل البريد الإلكتروني والرد عليها إضافة إلى مساحات عمل احترافية متنوعة.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيبدأ الطلب المسبق (عبر الإنترنت) في يوم 27 أكتوبر، على أن يكون ذلك حصريًا من خلال شركة الاتصالات السعودية STC اعتبارا من 27 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر، وبعد ذلك سيكون متاحا عبر الإنترنت من خلال جميع المنصات، على أن يطرح رسميا في الأسواق في 19 نوفمبر. سيتمتع كل مقتن للجهاز بنفس خدمات ما بعد البيع المعروفة عن شركة Telo حيث تتوفر مراكز الصيانة في جميع المدن السعودية الكبرى، بالإضافة لخدمة (الصيانة عن بعد) والتي أطلقت حديثا، وتتم من خلال الاتصال بمراكز الخدمة.

يذكر أن المملكة العربية السعودية تحتل حاليا المركز الحادي عشر في العالم من حيث نسبة مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم الذين يلعبون ألعاب الفيديو على أي جهاز وفق إحصائيات حديثة للربع الأول من عام 2021، وتبلغ نسبة المستخدمين في المملكة 90.3٪، وهذا يجعل السوق السعودي من الأسواق الجذابة لتصنيع جهاز جوال متخصص من هذا النوع.

مواصفات فنية لجهاز Telo Gamez Z21:

● نظام التبريد: يمتلك نظام تبريد 7.0 ICE من Nubia. لتبريد الجوال لفترات أطول تم تزويد الجوال بتقنيات تبريد متقدمة متعددة الطبقات وأيضا مروحة تبريد فعّالة تدور بسرعة 20000 دورة في الدقيقة، بحيث يصل حجم زيادة الهواء بنسبة %30 وزيادة ضغط الهواء بنسبة 35% الجدير بالذكر تم تخفيض الصوت الصادر من المروحة بواسطة إضافة غطاء معدني مصمم خصيصا لتقليل الضوضاء بنسبة تصل إلى %40.

● الشاشة: يأتي مع شاشة AMOLED بمقاس 6.8 بوصة بدقة 1080 × 2400 بكسل، وهي عبارة عن لوحة 8 بت مع تغطية 100٪ لـ DCI-P3. يصل سطوعها إلى 700 وحدة وتدعم تعتيم التيار المستمر لتشغيل خالي من الوميض. يحرسها زجاج Gorilla.

● معدل تحديث الهاتف: لديه معدل تحديث (فريم) 165 هرتز (مع أوضاع 120 و 90 و 60 هرتز). الجديد هو أن معدل استشعار اللمس متعدد الأصابع هو 720 هرتز.

● الأزرار الإضافية: يملك Z21 أزرار الكتف (التريقر) والتي تعمل باللمس بقوة 450 هرتز ، بمعدل استجابة يبلغ 2.2 مللي للثانية الواحدة. بالإضافة إلى الزر المتواجد في الجزء الخلفي من الهاتف. كما يمكنك تخصيص وظائف أزرار الكتف باستخدام برنامج ألعاب الريد ماجيك.

● الانترنت: يعمل بمعالج سناب دراجون 888+ بشبكة 5G، بسرعة اتصال بالإنترنت تصل إلى 7.5 جيجابايت في الثانية وبسرعة 3.0 في الثانية للبث في التنقل – بجانب شبكة الواي فاي تصل إلى 3.5 جيجابايت في الثانية وإذا كانت الشبكة أقل ازدحاماً تصل إلى 6 جيجاهرتز.

● البطارية: تأتي بسعة 5050 مللي أمبير في الساعة شاحن بقوة 30 واط، يتم شحن 0 إلى 100% بالكامل في 65 دقيقة. يسمح لك وضع "فصل الشاحن" بتوصيل الطاقة دون الحاجة إلى شحن البطارية (وهذا يقلل من حرارة الجهاز).

● الكاميرا: توجد ثلاث كاميرات في الخلف، منها كاميرا رئيسية عريضة بدقة 64 ميجابكسل في الخلف مع كاميرا أخرى فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وهو مزود أيضا بكاميرا أمامية بقوة 8 ميجابكسل.

● نظام التشغيل: يأتي الهاتف بنظام التشغيل RedMagic OS 4.0 الذي يعمل بنظام Android 11.

● المنافذ: منفذ USB-C سلكي بسرعة 3.0 ويدعم DisplayPort إذا كنت تريد توصيله بشاشة خارجية. يوجد مقبس لسماعة الرأس مقاس 3.5 ملم ويمكنك الاتصال بالـ Bluetooth إذا كانت السماعة لاسلكية.