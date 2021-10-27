رئيس وزراء باكستان يشكر ولي العهد على دعم بلاده بـ4.2 مليار دولار

الرياض - محمد عبدالله - أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على دعم بلاده بمبلغ 3 مليارات دولار كوديعة في البنك المركزي الباكستاني، وتمويل المنتجات البترولية المكررة بمبلغ 1.2 مليار دولار.

وقال "خان"، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "لطالما كانت المملكة العربية السعودية موجودة في أوقاتنا الصعبة، بما في ذلك الآن عندما يواجه العالم ارتفاعًا في أسعار السلع الأساسية".

والتقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أول أمس، رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وذلك على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المنعقدة في العاصمة الرياض.

وجرى خلال اللقاء، استعراض الجهود المبذولة بشأن خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة ومكوناتها.

حضر اللقاء، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني.

فيما حضر من الجانب الباكستاني، وزير الخارجية شاه محمود قريشي، وزير المالية السيد شوكت ترين، نائب وزير الخارجية السيد سهيل محمود.

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