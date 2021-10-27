نظمي النصر يكشف عن موعد افتتاح مدينة نيوم الصناعية

الرياض - محمد عبدالله - كشف الرئيس التنفيذي لشركة نيوم نظمي النصر، عن موعد افتتاح مدينة نيوم الصناعية، مشيرًا إلى أنه سيكون بعد شهر من الآن.

وقال نظمي النصر في تصريحات نقلتها العربية: «افتتاح مدينة نيوم الصناعية بعد شهر»، مضيفًا: «نيوم ستتحول إلى شركة قابضة مع تأسيس شركات تابعة لجميع القطاعات».

وكان نظمي النصر قد قال إن مدينة نيوم سيكون لديها قوانينها وتشريعاتها الخاصة بها، وسوف تقودها التقنية.

أضاف خلال أعمال النسخة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار أن نيوم بشكل أساسي قدت أوجدت لتكون اقتصادًا مستقلًا؛ حيث تم بناؤها وتطويرها من 16 قطاعًا.

وفي وقت سابق قال الرئيس التنفيذي لشركة «نيوم»، إن نيوم عندما أطلقت في 2017 من ضمن الرسائل الرئيسية التي بُعثت للعالم بأجمعه أن نيوم ستكون أول منطقة في العالم تتغذى بالطاقة المتجددة فقط بنسبة 100%، وهذه مهمة ليست بالسهلة.

وأكد أن مدينة نيوم ستكون جاهزة بحلول عام 2024 لاستقبال السياح والمستثمرين وراغبي شراء العقارات، مشيرًا إلى أنه يجرى حالياً تطوير بعض المناطق السياحية، وكذلك بعض القطاعات الاقتصادية.

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