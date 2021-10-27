الأرصاد: أمطار غزيرة وتدن في الرؤية على 18 محافظة في جازان وعسير

الرياض - محمد عبدالله - أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا من تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وأوضح المركز أن التأثير يشمل محافظات النماص وبلقرن وتنومة، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ ٧ مساءً.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول.

وذكر أن التنبيه يشمل محافظات الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وبيش، وصبيا، وضمد، والدرب، وهروب، مبينًا أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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