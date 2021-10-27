كيف ستصبح الرياض بعد انتهاء مشروع الرياض الخضراء؟ تقرير يوضح

الرياض - محمد عبدالله - عرضت قناة "العربية"، تقريرًا بتقنية الواقع الافتراضي، كشفت خلاله عن الوجه الذي ستصبح عليه الرياض بعد انتهاء مشروع الرياض الخضراء.

وذكر التقرير أن المشروع يستهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء 16 مرة، فيما ستزرع 7.5 مليون شجرة، بمعدل شجرة لكل فرد، ما يسهم في خفض درجة حرارة المدينة درجتين مئويتين، و10 درجات تقريبًا تحت ظل الأشجار، فضلًا عن تقليل نسب الغبار.

ويوفر المشروع، بحسب التقرير، مليون برميل نفط كانت تستخدم لإنتاج الطاقة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع شارفت على النهاية.

وتستهدف المرحلة الأولى تشجير 5 طرق رئيسية هي: "طريق الملك خالد، طريق الملك فهد، طريق الملك سلمان، طريق المطار، والدائري الشمالي"، وفيما يخص عملية الري؛ فالاعتماد على المياه المعالجة التي ستصل إلى مليون متر مكعب في 2030، فيما لم تتجاوز 90 ألف متر مكعب في عام 2019.

وتتضمن المراحل القادمة من المبادرة، التشجير في المنشآت العامة، والتي تشمل 9 آلاف مسجد، و6 آلاف مدرسة، و400 مركز صحي، إضافة إلى 3 آلاف حديقة داخل الأحياء، وأكثر من 40 منتزه عام، وأكثر من 1500 منشأة حكومية.

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