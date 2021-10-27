اخبار الخليج – د.فاضل العلوي: العلاج التقليدي لتقويم الأسنان لا يعطي أهمية لمجرى الهواء

محمد بن مسعود - الدمام - حوار: فاطمة بوحميد – طالبة إعلام بجامعة البحرين

د.فاضل صادق العلوي عضو في الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان، الإتحاد العالمي لجراحين الاسنان، اختصاصي في علاج حالات الأسنان المستعصية. اتبع العلوي الطب الحديث الذي اهتم بمجرى الهواء والمفصل الصدغي والنوم مع استقامة الجسم بجانب علاج الأسنان، وبين ذلك خلال ثنايا هذا الحوار مع طالبة الإعلام فاطمة بوحميد.

قبل البدء بالعلاج

ما هي الحالات الأكثر تردداً على المركز ؟

– أغلب الحالات التي تتردد على العلاج هي الحالات التي تعاني من تشوهات في بروز الفك السفلي أو تراجع في الفك العلوي، وحالات الإختناق أثناء النوم ومشاكل المفصل الصدغي، وينطبق ذلك أيضاً على ذوي الإبتسامة الجميلة لعدم تناسبها مع وظائف الجسم.

كيف يتم تشخيص الحالات التي يتم استقبالها في المركز ؟

– يتم التشخيص بواسطة الاشعة و الفحص الاكلينكي.

لماذا من اللازم فحص مجرى الهواء أولاً قبل البدء بعلاج الأسنان ؟

– في العلاج التقليدي للتقويم لا يعطي اي أهمية لمجرى الهواء لعدم الربط بين مجرى الهواء وتقويم الأسنان، اما بالنسبة للطب الحديث تم الإهتمام بمجرى الهواء قبل النظر إلى الأسنان؛ لأن مجرى الهواء هو مصدر الحياة وصحة الإنسان.

كيف تؤثر طريقة التنفس الخاطئ على نمو الفكين واطباق الأسنان ؟

– التنفس الخاطئ يسبب تدهور في نمو كامل الجسم وليس فقط الفم، حيث يجعل النمو عمودي علي الوجه بدلا من النمو الافقي، اي يصبح الوجه طويل، الشفة العلويه قصيرة، الانف افطس، الذقن صغير، تقدم في الراس والرقبة، تقوس الظهر، فم ضيق.

إذاً، كيف يكون التنفس الصحيح ؟

– التنفس الصحيح يجب أن يكون من الانف فقط وليس الفم والانف.

ماهي المشاكل النفسية والجسدية التي يسببها المفصل الفكي الصدغي؟

– المفصل الصدغي يؤثر على كل صحة الجسم وليس فقط الفك أو الأسنان، حيث يسبب ألم في الرأس، الرقبة، العين، الأذن، ويؤثر في توازن الجسم فالنوم يصبح متقطع فينتج الاجهاد، الأرق، الإكتئاب، الخوف، الإنطوائية والعصبية.

كيف يؤثر موضع الفك واللسان في استقامة الجسم ؟

– وضع اللسان في سقف الفم يلعب دوراً أساسياً في الإستقامة و التنفس الصحيح من البطن. فإرتخاء عضلات اللسان يسبب في تغير التنفس من البطن إلى عضلات الصدر اي يجعل الشخص يستخدم الاكتاف في التنفس مما يؤدي إلى ميلان الرأس و الرقبة إلى الامام.

كيف تتم وقاية الطفل من مشاكل الفكين والتنفس الخاطئ ؟

– أولاً: الوقاية تبدأ من انتباه الوالدين على الاهتمام بوظائف الجسم من التنفس والمضغ الصحيح والنوم.

– ثانياً: الرضاعة الطبيعة وهي الأهم.

– ثالثاً: غلق الفم عند الأكل القاسي مثل التفاح.

– رابعاً: التركيز على النوم العميق والتنفس من البطن.

بالأشارة إلى الرضاعة الطبيعية، كيف تؤثر على استقامة فك الطفل ؟

– سؤال جميل، الطفل يحتاج إلى جهد في الرضاعة للحصول على الحليب؛ أي يجب أن يستخدم كل عضلات نظام المضغ ويتم ذلك عبر الرضاعة الطبيعية حيث تؤثر على الفكين خلال فترة سريعة جدًا من نمو الفك عند الرضيع مما تساعد على التطور السليم للفكين اللذين يشكلان مجرى الهواء البشري. أما الرضاعة الصناعية فإن الحليب يتدفق بسرعة دون استخدام الجهد. و يجب على أطباء الأسنان الذين يفهموا التأثير الإيجابي لقوى تقويم العظام الأمامية على الفكين أن يدعموا ويدعووا إلى الرضاعة الطبيعية لمدة ستة أشهر تقريباً.

اثناء العلاج

من أي عمر يجب أن يبدأ العلاج؟

– سؤال صعب جداً فعلى حسب الحاجة، أصغر طفل عالجته في عمر التسعة أشهر وكان من فئة متلازمة داون.

ماهي أحدث الأجهزة المتوفرة في المركز لعلاج المفصل الفكي الصدغي ؟

– الأجهزة المتوفرة تعتمد على حسب الحاجة والعمر. اجهزة المفصل الصدغي للفك ترتبط بإضطرابات النوم اي الاختناق أثناء النوم، فممكن ان تكون الاجهزة متحركة مثل «ب سبلنت» أو الثابتة لتوسعة الفك مع التقويم الحديث.

ماهي العلاجات والأجهزة المناسبة للأطفال ؟

– علاجات الأطفال دائماً متحركة غير ثابته.

ماهو التقويم الحديث ؟

– التقويم التقليدي هو تقويم الأسنان، والتقويم الحديث هو تقويم الوجه. والفرق بينهما أن تقويم الوجه يعتمد على القصبة الهوائية، المفصل الصدغي، عضلات الوجه، الأسنان وحجم الفكين، اللسان وتفعيل عضلاته، استقامة الجسم، تقدم العمر، وهذا ما لم يتطرق إليه العلاج التقليدي.

ماهي التمارين التي تساعد على ارجاع الوضع الطبيعي للسان ؟

– وضع اللسان في سقف الحلق اي الغنة في تجويد القرآن الكريم.

– المضغ على الجنبين و قطع الاكل بالأسنان الامامية والمضغ على الأسنان الخلفيه.

– الأكل القاسي مثل التفاح و الجزر والمكسرات.

ماهو العلاج الصحيح لمشكلة بروز الفك العلوي بحيث لا يؤثر على مجرى التنفس؟

– عبر تشخيص سبب البروز للفك العلوي؛ قد يكون الفك العلوي طبيعي ولكن الفك السفلي متراجع. وفي هذه الحالة يكون تصحيح البروز للفك العلوي مع مراعاة حجم القصبة الهوائية، أي دفع الفك السفلي بقدر الإمكان إلى الأمام؛ وذلك لتوسعة القصبة الهوائية. وإذا أمكن التدخل التجميلي بحقن الذقن بالفيلر.

بعد الانتهاء من العلاج

هل توجد مخاطر مابعد تقويم الأسنان ؟

– لو تكلمنا عن التقويم التقليدي، من بعد خلع بعض الأسنان وغلق الفراغات قد يسبب ذلك في اضطرابات النوم ومشاكل المفصل الصدغي.

هل توجد علاجات تقويمية أخرى بعد الإنتهاء من تقويم الأسنان ؟

– نعم توجد علاجات من بعد التقويم وهي ممكن أن تكون أساسية مثل قطع اللثة إذا كانت الإبتسامة لثوية. أيضاً توريد اللثة، ترميم الأسنان المكسورة، العلاج التجميلي مثل الحشوات و الفينير. ولا ننسى الزيارة الدورية للتنظيف.

كيف يحافظ الفرد على استقرار الإستقامة الجديدة للفك بعد العلاج ؟

– المضغ الصحيح، ومراعاة وضع اللسان في سقف الحلق، وتطبيق تمارين الفك واللسان.

كيف تؤثر صحة الفك والتنفس على حياة الفرد بعد العلاج ؟

– الثقة بالنفس، الطمأنينة، زيادة الإدراك، تحسين استقامة الجسم، النوم العميق، النشاط. بالإختصار يصبح الفرد قائد.

نصيحة تقدمها إلى الجمهور ؟

– الدقة في الإختيار للعلاج الوظيفي لصحة الجسم والإبتسامة، وليس فقط الإبتسامة وتدمير الصحة، وللأسف هذا السائد في مجتمعنا.

كلمة أخيرة ؟

– اشكرك على اعطائي الفرصة لنشر الوعي الصحي الحديث المتوفر في الغرب والمجهول في الشرق الاوسط؛ لعدم اتباع الدراسات المتطورة في مواكبة الأمراض الغير المخفية.