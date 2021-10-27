محمد بن مسعود - الدمام - البرنامج دعا المواطنين إلى الدخول للبوابة الإلكترونية للتأكّد كشف “حساب المواطن” عن صدور نتائج الأهلية للدورة 48 (شهر نوفمبر 2021). ودعا الحساب في تغريدة على تويتر، مَن يريد التحقق من الأهلية، إلى الدخول للبوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: ca.gov.sa لمعرفة حالة الأهلية. 27 أكتوبر 2021 – 21 ربيع الأول 1443 12:35 PM البرنامج دعا المواطنين إلى الدخول للبوابة الإلكترونية للتأكّد “حساب المواطن” يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 48 “حساب المواطن” يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 48 كشف “حساب المواطن” عن صدور نتائج الأهلية للدورة 48 (شهر نوفمبر 2021). ودعا الحساب في تغريدة على تويتر، مَن يريد التحقق من الأهلية، إلى الدخول للبوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: ca.gov.sa لمعرفة حالة الأهلية. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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