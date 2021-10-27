منظمة التعاون الاسلامي تدين الهجوم الحوثي الارهابي على مطار أبها ومدينة نجران

محمد الفلاح - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

اعربت منظمة التعاون الاسلامي عن ادانتها واستنكارها الشديدين، لمحاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية بطائرة مسيرة مفخخة.



وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين "أن تعريض حياة المسافرين والمدنيين للخطر عمل إرهابي جبان وجريمة حرب وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني".

كما أدان الأمين العام محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة نجران بطائرة مسيرة مفخخة..مؤكداً تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها للإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية، في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.