بعد منع وقوع كارثة في محطة وقود.. رجل الأمن السعودي يكشف تفاصيل الواقعة

الرياض - محمد عبدالله - كشف رجل الأمن السعودي، ثامر الناوي، عن تفاصيل منعه كارثة محققة في إحدى محطات الوقود بمنطقة الجوف؛ بعد أن تمكن من إطفاء حريق نشب بسبب تحرك قائد مركبة فجأة أثناء تعبئة الوقود، مما أدى إلى سحب مضخة الوقود واشتعال النيران فيها.

وقال الناوي في تصريحات لقناة «العربية»: «عند ذهابي صباح الثلاثاء لمقر عملي في مطار الجوف، وقفت عند إحدى محطات التزود بالوقود، ودخلت إلى المركز التجاري المتواجد بالمحطة».

وأضاف: «الذي حدث أن قائد مركبة فقد الانتباه، وتحرك قبل أن يستكمل عامل المحطة تزويد مركبته بالوقود، ليقوم بسحب خرطوش المكينة، ما أدى إلى اشتعال النار بها».

وواصل الناوي: «على الفور سارعت إلى طفاية الحريق الموجودة في الموقع، وقمت بإخماد النار المشتعلة، التي استمرت لنحو دقائق بسيطة، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية تذكر من جراء الحريق، سوى احتراق إحدى مضخات الوقود».

وأشاد برد فعل رجل الأمن، مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بتكريمه لموقفه الذي وصفوه بـ«البطولي»، والذي أنقذ به المنطقة المتواجد بها محطة الوقود من كارثة محققة.

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