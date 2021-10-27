طقس السعودية اليوم.. سماء غائمة وأمطار رعدية بعدد من المناطق

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل طقس السعودية، حيث يتوقع أن تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء، في عدد من مناطق المملكة أمطارًا رعدية مصحوبة برياح نشطة، وكذلك أصد المركز الوطني للأرصاد عدة تنبهيات من وجود ضباب بعدد من المناطق، مصحوبٍ بتدنٍّ في الرؤية الأفقية، وإلى التفاصيل:

أمطار رعدية ورياح نشطة

وفي تقريره لطقس اليوم الأربعاء، كشف المركز الوطني للأرصاد، عن توقعاته باستمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير وتمتد إلى مرتفعات الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

وأوضحت الأرصاد، أن من المتوقع أن يشهد الطقس اليوم سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي حائل والمدينة المنورة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة خلال النهار على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد إلى أجزاء من منطقة القصيم.

رياح وأتربة وتدن في الرؤية

كما نبّه مركز الأرصاد، إلى هطول أمطار رعدية ونشاط للرياح وأتربة مثارة وتكوّن سحب رعدية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية، على بعض من مناطق المملكة اليوم الأربعاء.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن القصيم (البكيرية، الرس، المذنب، النبهانية، بريدة، عنيزة)، الرياض (الدوادمي، عفيف) ستشهدان رياحًا نشطة وأتربة مثارة، حائل (الحائط، الشملي، الشنان، الغزالة، حائل، موقق)، المدينة المنورة (العيص، المهد، وادي الفرع) ستشهدان رياحًا نشطة وسحبًا رعدية.

توقع المركز هطول أمطار رعدية على مكة المكرمة تشمل (أضم، الشفان، العرضيات، بني يزيد، قيا، ميسان، السيل الكبير، الطائف، الهدا، عشيرة)، وكذلك على عدة مناطق بالباحة تشمل (الحجرة، المخواة، فرعة، غامد الزناد، قلوة).

كما حذر من احتمال هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق الباحة (الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن)، وعدد من المناطق في عسير تشمل ( المجاردة، رجال ألمع، محايل، النماص، بلقرن، تنومة.

وكشف مركز الأرصاد، أن عسير من المتوقع أن تشهد أمطارا رعدية بمناطق (أبها، أحد رفيدة، الحرجة، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب) ومنطقة جازان (جازان ، الدرب، بيش، أبوعريش، أحد المسارحة، الطوال، صامطة، صبيا، ضمد، هروب).

حالة البحر الأحمر والخليج العربي

وبين المركز الوطني للأرصاد، أن البحر الأحمر يشهد هبوب حركة رياح سطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 18-38 كم/ساعة.

وأضاف المركز في تقريره، أن الرياح تكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي من البحر الأحمر تتحول خلال الليل جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 20-44 كم/ساعة.

ووفقًا لما ورد بالتقرير، كشف مركز الأرصاد، عن توقعات بارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

أما حالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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