"هل أنت أحمق"... أمير سعودي يعلق على تصريحات قرداحي

علّق الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، على تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بشأن الحرب على اليمن.

وكتب مساعد عبر حسابه على "توتير" مشككا في التوضيح الذي نشره قرداحي بشأن تصريحاته المثيرة للجدل حول أحقية "أنصار الله" في "الدفاع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات".

وكتب الأمير السعودي عبر حسابه على "تويتر" الذي يتابعه فيه أكثر من 8.1 مليون شخص، موجها حديثه إلى قرداحي "صرحت بأنك لم تقصد الإساءة للسعودية والإمارات: 1- هل تظننا حمقى، 2- هل أنت أحمق، 3- هل تصدق أنك وزير، 4- هل تعتقد أنك ذكي".

​وتابع ساخرا منه: "بإمكانك الاستعانة بجمهور الضاحية أو الإتصال بصديق من التيار الحر.. بانتظار جوابك النهائي".

وأثارت تصريحات لقرداحي أذيعت أمس خلال البرنامج التلفزيوني "برلمان الشعب"، ضجة واسعة، حيث قال إن ما تقوم به "أنصار الله" هو "دفاع عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي تقوم به السعودية والإمارات"، قبل أن يؤكد قرداحي في تغريدات عبر حسابه بأنه "لم يقصد ولا بأي شكلٍ من الأشكال، الإساءة للمملكة العربية السعودية والإمارات اللتين يكنّ لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء".

وشدد على أن ما قاله "إن حرب اليمن اصبحت حرباً عبثية يجب أن تتوقف، قلته عن قناعة ليس دفاعاً عن اليمن ولكن أيضاً محبةً بالسعودية والامارات وضناً بمصالحهما".

واليوم قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إن بلاده حريصة على أطيب العلاقات مع الدول العربية والخليجية.

وقال ميقاتي بعد لقاءه رئيس الجمهورية ميشال عون، في القصر الجمهوري في بعبدا: "نحن حريصون كل الحرص على أطيب العلاقات مع الدول العربية، ونتطلع إلى أطيب العلاقات وأحسنها مع السعودية والدول العربية، والثوابت وردت في البيان الوزاري والرئيس عون طلب مني تأكيد موقفنا الواحد أن التصريح لا يمثل الحكومة بل تصريح نابع من رأي شخصي قبل تشكيلها".

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