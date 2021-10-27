التعاون الخليجي يطالب جورج قرداحي بالاعتذار عن تصريحاته ضد السعودية والإمارات

طالب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بالاعتذار، منتقدا تصريحاته حول المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، والتي اتهم فيها البلدين بالاعتداء على اليمن.

وحسب موقع قناة "الحدث"، عبّر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عن رفضه التام لتصريحات قرداحي، مشيرا إلى أنها تعكس فهما قاصرا وقراءة سطحية للأحداث في اليمن.

وطالب الحجرف وزير الإعلام اللبناني بالرجوع إلى الحقائق التاريخية وقراءة تسلسلها ليتضح له حجم الدعم الكبير الذي تقدمه دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية للشعب اليمني في كافة المجالات والميادين، بهدف الوصول إلى حل شامل للأزمة اليمنية.

واستنكر المسؤول الخليجي اتهام قرداحي للسعودية والإمارات بالاعتداء على اليمن، ودفاعه عن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، متجاهلا رفضهم لكل الجهود الدولية لإنهاء الأزمة اليمنية، وهجومهم المتواصل على المملكة بالصواريخ والمسيرات، بالإضافة لمنع وصول المساعدات الإغاثية للشعب اليمني.

وطالب الحجرف وزير الإعلام اللبناني بعدم قلب الحقائق، والاعتذار، مؤكدًا أن على الدولة اللبنانية أن توضح موقفها تجاه تلك التصريحات.

وكان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أكد أمس الثلاثاء، في بيان حرص بلاده على علاقاتها مع السعودية، وأدان أي تدخل في شؤونها، نقلا عن الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

كما رفض ميقاتي ما ورد على لسان وزير الإعلام جورج قرداحي، معتبرا أنه لا يعبر عن موقف الحكومة.

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