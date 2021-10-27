تقرير يكشف عن أسعار الذهب اليوم في سوريا الأربعاء

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محمد الفلاح - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

تراجعت أسعار الذهب اليوم في سوريا، الأربعاء 27 أكتوبر 2021، متأثرة بالانخفاض العالمي في أسعار المعدن النفيس جراء الضغوط التضخمية.



انخفضت سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا، خلال مستهل تعاملات الأربعاء، ليسجل نحو 72.355 ألف ليرة (57.56 دولار)، مقابل 72.957 ألف ليرة (58.04 دولار) في ختام تعاملات أمس الثلاثاء.

وهوى سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا (الأكثر تداولا بالأسواق)، عند فتح تعاملات الأربعاء، ليصل إلى 63.312 ألف ليرة (50.37 دولار)، مقابل 63.839 ألف ليرة (50.79 دولار) أمس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا، صباح الأربعاء، ليسجل نحو 54.267 ألف ليرة (43.17 دولار)، مقابل 54.719 ألف ليرة (43.53 دولار) أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 42.207 ألف ليرة (33.58 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 36.177 ألف ليرة (28.78 دولار).

انخفض سعر الأوقية (الأونصة) في سوريا، صباح اليوم الأربعاء، ليصل إلى 2.250 مليون ليرة (1790 دولارا)، مقابل 2.268 مليون ليرة (1805 دولارا) أمس الثلاثاء.

وهوى سعر الجنيه الذهب في سوريا (8 جرامات من عيار 21)، خلال التعاملات المبكرة من صباح الأربعاء، ليسجل نحو 506.495 ألف ليرة (402.95 دولار)، مقابل 510.711 ألف ليرة (406.30 دولار) بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء.

واصلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء تراجعها، وسط ترقب المستثمرون رد فعل بنوك مركزية كبرى على تصاعد ضغوط التضخم في اجتماعات مهمة خلال أيام.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.28% إلى 1788.700 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 6:54 ص بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.17% لتسجل عند التسوية 1790.35 دولار للأوقية.

لقد تمت المتاجرة مسبقا على جلسة انخفاض 1788.05 دولار للأوقية (الأونصة)، وقد يجد الذهب نقاط الدعم على 1776.80 دولار للأوقية والمقاومة على 1815.50 دولار للأوقية.

وهبطت عقود مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.05% للمتاجرة به على 93.890 دولار.

وقال ستيفن إينيس الشريك في إس.بي.آي لإدارة الأصول "سيبقى الذهب مدعوما بشكل جيد نسبيا في أجواء التضخم الحالية إلى أن يتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي تحركا قويا لاحتواء الموقف".

وأضاف "أما إذا تفشى التضخم وخرج عن السيطرة، فربما يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة على نحو سريع، وهذا من شأنه تقليل الإقبال في سوق الذهب".

ويترقب المستثمرون الآن اجتماعي البنكين المركزيين الياباني والأوروبي يوم الخميس، يعقبهما اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الأسبوع المقبل واجتماع لجنة السياسة ببنك إنجلترا. ومن المنتظر أيضا إعلان بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث من العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.12% إلى 24.065 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 1.03% إلى 1022.30 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 0.38% إلى 2003.86 دولار.