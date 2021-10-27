محمد بن مسعود - الدمام - العثيمين أكّد تأييد المنظمة للإجراءات التي تتخذها المملكة للتعامل مع ممارسات الحوثي الإرهابي أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ عن إدانته واستنكاره الشديدين لمحاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مسيّرة مفخخة. وجدّد الأمين العام تأكيده، أن تعريض حياة المسافرين والمدنيين للخطر عملٌ إرهابي جبان وجريمة حرب وانتهاكٌ جسيمٌ للقانون الدولي الإنساني. كما أدان الأمين العام محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة نجران بطائرة مسيّرة مفخخة. وأكّد تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية، في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها. 27 أكتوبر 2021 – 21 ربيع الأول 1443 09:56 AM العثيمين أكّد تأييد المنظمة للإجراءات التي تتخذها المملكة للتعامل مع ممارسات الحوثي الإرهابي “التعاون الإسلامي” يدين الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها ونجران بطائرتَيْن مسيّرتَيْن مفخختَيْن “التعاون الإسلامي” يدين الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها ونجران بطائرتَيْن مسيّرتَيْن مفخختَيْن أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ عن إدانته واستنكاره الشديدين لمحاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مسيّرة مفخخة. وجدّد الأمين العام تأكيده، أن تعريض حياة المسافرين والمدنيين للخطر عملٌ إرهابي جبان وجريمة حرب وانتهاكٌ جسيمٌ للقانون الدولي الإنساني. كما أدان الأمين العام محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة نجران بطائرة مسيّرة مفخخة. وأكّد تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية، في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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