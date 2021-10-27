ميقاتي: حريصون على أطيب العلاقات مع الدول العربية والخليجية وننأي بأنفسنا عن الصراعات

محمد بن مسعود - الدمام - قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إن بلاده حريصه على أطيب العلاقات مع الدول العربية والخليجية. ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن ميقاتي من بعبدا قوله: نحن حريصون على أطيب العلاقات مع الدول العربية والخليجية”، مشددا على أن “الرئيس عون طلب مني التأكيد على هذا الموقف”. وأضاف: “..وننأى بأنفسنا عن الصراعات ونحن نتطلع إلى أطيب العلاقات معها”. يتبع…

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