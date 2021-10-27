‏رئيس الوزراء اللبناني بعد اجتماع مع “عون”: حريصون على أفضل العلاقات مع المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ وكالات:

أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أن رئيس الحكومة والحكومة حريصون على نسج أفضل العلاقات مع المملكة وبلدان الخليج.

وشدد على إدانتهم أي تدخل في شؤون المملكة الداخلية من أي جهة أو طرف أتى، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها وزير الإعلام الحالي جورج قرداحي بشأن اليمن.

وقال ميقاتي بعد اجتماع مع الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه بخصوص كلام وزير الإعلام جورج قرداحي، الذي يجري تداوله، والذي يندرج ضمن مقابلة أجريت معه قبل توليه منصبه الوزاري بعدة أسابيع فهو كلام مرفوض، ولا يعبر عن موقف الحكومة إطلاقًا.