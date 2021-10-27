يعمل بالطاقة الشمسية.. شاب سعودي يطوّر نظاماً لحماية الممتلكات

- 1/2
- 2/2
استطاع الشاب السعودي فاضل أحمد العوى “31” عاماً؛ أن يطوّر نظاماً ضمن مجال أنظمة الحماية “الكاميرات الشمسية” التي تعمل بالطاقة الشمسية، وتستخدم لمراقبة المحال التجارية والمنازل، وكذلك الأماكن العامة والخاصة، ويمكن من خلالها الاتصال في حال محاولة شخصٍ غريبٍ الدخول إلى الموقع أو الوجود بالقرب منه.
ويستعد العوى؛ لتسجيل 3 منتجات حديثة تمّ اختراعها لتطوير حساسات وأنظمة الحماية الخاصة بـ “السيكورتي”.
وأكّد العوى؛ المتخصّص في أنظمة الحماية وكاميرات المراقبة ومجالات أخرى، أن مجال التكنولوجيا مجالٌ واسعٌ، وبإمكاننا كشباب سعوديين الإبداع فيه بفضل ما توليه لنا قيادتنا الحكيمة من اهتمامٍ وتدريبٍ متقن عبر برامجها التعليمية في المعاهد المتخصّصة والكليات وكذلك الجامعات، مبيناً أن المنتج الذي عمل على تطويره يعد مهماً للجميع، وهو جزءٌ لا يتجزّأ من المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.
وأشار إلى أن المنتج بعد أن ذاع صيته تواصلت معه إحدى الشركات العريقة في مجال الكاميرات من خارج المملكة تطلب تبني المنتج واحتكاره بمبلغ يعد مغرياً للغاية، لكن تمسكنا بالمنتج وتطويره واحتكار تسويقه تجعلنا نفخر لما قدّمنا، وما زلنا نسعى أيضاً لتطويره، فلا يوجد حد للتكنولوجيا، ونسعى أيضاً للبحث عن منتجات أخرى لتطويرها.
وطالب العوى؛ بأهمية اقتناء مثل تلك الأنظمة للمحافظة على الممتلكات، وكذلك الإطاحة بكل مَن تسوّل له نفسه العبث أو الاعتداء سواء بالسرقة أو التخريب.
27 أكتوبر 2021 – 21 ربيع الأول 1443 09:25 AM
يستعد لتسجيل 3 منتجات حديثة تمّ اختراعها لتطوير حساسات وأنظمة الحمايةيعمل بالطاقة الشمسية.. شاب سعودي يطوّر نظاماً لحماية الممتلكات
استطاع الشاب السعودي فاضل أحمد العوى “31” عاماً؛ أن يطوّر نظاماً ضمن مجال أنظمة الحماية “الكاميرات الشمسية” التي تعمل بالطاقة الشمسية، وتستخدم لمراقبة المحال التجارية والمنازل، وكذلك الأماكن العامة والخاصة، ويمكن من خلالها الاتصال في حال محاولة شخصٍ غريبٍ الدخول إلى الموقع أو الوجود بالقرب منه.
ويستعد العوى؛ لتسجيل 3 منتجات حديثة تمّ اختراعها لتطوير حساسات وأنظمة الحماية الخاصة بـ “السيكورتي”.
وأكّد العوى؛ المتخصّص في أنظمة الحماية وكاميرات المراقبة ومجالات أخرى، أن مجال التكنولوجيا مجالٌ واسعٌ، وبإمكاننا كشباب سعوديين الإبداع فيه بفضل ما توليه لنا قيادتنا الحكيمة من اهتمامٍ وتدريبٍ متقن عبر برامجها التعليمية في المعاهد المتخصّصة والكليات وكذلك الجامعات، مبيناً أن المنتج الذي عمل على تطويره يعد مهماً للجميع، وهو جزءٌ لا يتجزّأ من المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.
وأشار إلى أن المنتج بعد أن ذاع صيته تواصلت معه إحدى الشركات العريقة في مجال الكاميرات من خارج المملكة تطلب تبني المنتج واحتكاره بمبلغ يعد مغرياً للغاية، لكن تمسكنا بالمنتج وتطويره واحتكار تسويقه تجعلنا نفخر لما قدّمنا، وما زلنا نسعى أيضاً لتطويره، فلا يوجد حد للتكنولوجيا، ونسعى أيضاً للبحث عن منتجات أخرى لتطويرها.
وطالب العوى؛ بأهمية اقتناء مثل تلك الأنظمة للمحافظة على الممتلكات، وكذلك الإطاحة بكل مَن تسوّل له نفسه العبث أو الاعتداء سواء بالسرقة أو التخريب.
الكلمات المفتاحية
كانت هذه تفاصيل خبر يعمل بالطاقة الشمسية.. شاب سعودي يطوّر نظاماً لحماية الممتلكات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.