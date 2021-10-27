تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على بعض مناطق المملكة

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد، إلى هطول أمطار رعدية ونشاط للرياح وأتربة مثارة وتكوّن سحب رعدية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية، على بعض من مناطق المملكة اليوم الأربعاء.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ القصيم (البكيرية، الرس، المذنب، النبهانية، بريدة، عنيزة)، الرياض (الدوادمي، عفيف) ستشهدان رياحًا نشطة وأتربة مثارة، حائل (الحائط، الشملي، الشنان، الغزالة، حائل، موقق)، المدينة المنورة (العيص، المهد، وادي الفرع) ستشهدان رياحًا نشطة وسحبًا رعدية.

فيما توقع المركز هطول أمطار رعدية على مكة المكرمة (أضم، الشفان، العرضيات، بني يزيد، قيا، ميسان، السيل الكبير، الطائف، الهدا، عشيرة)، الباحة (الحجرة، المخواة، فرعة، غامد الزناد، قلوة)، وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق الباحة (الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن)، عسير ( المجاردة، رجال ألمع، محايل، النماص، بلقرن، تنومة)، أمطار رعدية على عسير (أبها، أحد رفيدة، الحرجة، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب) ومنطقة جازان (جازان ، الدرب، بيش، أبوعريش، أحد المسارحة، الطوال، صامطة، صبيا، ضمد، هروب).

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