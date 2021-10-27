القبض على مواطن نقل 15 مخالفًا لنظام أمن الحدود على طريق الساحل

الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم، القبض على مواطن نقل 15 مخالفاً لنظام أمن الحدود على طريق الساحل.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن القوة الخاصة لأمن الطرق من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، لنقله 15 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية على طريق الساحل، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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