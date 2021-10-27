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رسالة خطية من ملك المغرب إلى ولي العهد السعودي

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سلّم رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، رسالة خطية من العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى .

وبحسب وكالة الأنباء "واس"، جرى تسليم الرسالة الملكية خلال لقاء مع رئيس الحكومة أخنوش، أمس الثلاثاء، على هامش قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" التي انعقدت في العاصمة الرياض.

وأشارت الوكالة إلى أنه جرى خلال اللقاء "استعراض مبادرات المملكة النوعية للمحافظة على البيئة، ومكافحة التغير المناخي".

ولفتت الوكالة إلى أن رئيس الحكومة نقل تحيات ملك المغرب إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ولولي العهد.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أعلن عن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، بهدف حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي ووضع خارطة طريق هدفها تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 10 في المئة من الإسهامات العالمية.

وتشمل المبادرة زراعة 50 مليار شجرة في المنطقة ضمن أكبر برامج زراعة الأشجار في العالم، لتحقيق 5 في المئة من النسبة العالمية المستهدف في مجال التشجير.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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