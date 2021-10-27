[جيرو] يأخذ ميلان إلى صدارة الدوري الإيطالي

محمد بن مسعود - الدمام - الملعب:

استعاد ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بشكل مؤقت بعد فوزه على ضيفه تورينو 1 -صفر يوم الثلاثاء في المرحلة العاشرة.

وعلى ملعب سان سيرو أحرز المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو هدف الفوز لميلان في الدقيقة 14، ليرفع رصيد فريقه إلى 28 نقطة في الصدارة متفوقا بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه نابولي وتوقف رصيد تورينو عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.

وبمقدور نابولي استعادة موقعه في الصدارة حال فوزه على ضيفه بولونيا الخميس.

(رويترز)

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