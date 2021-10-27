طقس المملكة اليوم.. سماء غائمة وهطول أمطار رعدية على هذه المناطق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ واس:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، متوقعًا هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة، كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي حائل والمدينة المنورة, كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة خلال النهار على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد إلى أجزاء من منطقة القصيم.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 18-38 كم/ساعة وتكون جنوبية الى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي تتحول خلال الليل جنوبية شرقية الى شرقية بسرعة 20-44 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف يصل الى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 14-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.