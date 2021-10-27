مدير تعليم ينبع يدشن البرنامج التدريبي “إدارة الأداء الوظيفي”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ واس:
دشن مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي أمس انطلاق أعمال البرنامج التدريبي ” إدارة الأداء الوظيفي “؛ وذلك ضمن خطة وزارة التعليم لتطبيق إدارة الأداء الوظيفي الجديد، ويستهدف البرنامج الذي يقام على مدى ثلاثة أيام بواقع 6 برامج تدريبية، جميع رؤساء ورئيسات الأقسام ومديري ومديرات المدارس بتعليم المحافظة لضمان جودة العمل.
وأوضحت رئيسة قسم التدريب والابتعاث بتعليم ينبع عفاف ساعاتي، أن وزارة التعليم ممثلة في وكالة الوزارة للموارد البشرية اعتمدت تطبيق إدارة الأداء الوظيفي لمنسوبي الوزارة – الإداريين – ابتداءا من العام المالي ٢٠٢٢ م، حيث يعطي تقييم الأداء دلالات ومؤشرات تساهم في تحسين الأداء في المؤسسة التعليمية .
وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي يتناول عددًا من المحاور من أهمها: التعريف بإدارة الأداء الوظيفي، وتوضيح الفروق بين إدارة الأداء الوظيفي وتقييم الأداء ، وتوضيح مراحل ومكونات عملية قياس الأداء، والنتائج الرئيسة من عملية القياس، و مراحل تخطيط الأداء الوظيفي وأصحاب المصلحة في إدارة الأداء، وشرح لائحة إدارة الأداء الوظيفي، وكيفية تعبئة نماذج إدارة الأداء الوظيفي للوظائف الإشرافية والوظائف غير الإشرافية، وتقديم شرح للجدارات المحددة من قبل وزارة الموارد البشرية، والتعرف على إجراءات تظلمات الموظفين، وتنفيذ تطبيقات عملية على برنامج الأداء الإلكتروني.
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