القيادة تهنئ رئيس أوزبكستان بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

الرياض - محمد عبدالله - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

أعرب الملك المفدى، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له ولشعب جمهورية أوزباكستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد الملك سلمان بهذه المناسبة، بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وعبر ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة له، والمزيد من التقدم والرقي لجمهورية وشعب أوزبكستان الشقيق.

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