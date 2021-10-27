القبض على 4 مواطنين سرقوا دراجات نارية استخدمت في سلب المارة بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة منطقة الرياض، اليوم، القبض على 4 مواطنين سرقوا دراجات نارية استخدمت في سلب المارة.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على 4 مواطنين في العقد الثالث من العمر ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في سرقة الدراجات النارية واستخدامها في سلب المارة والاستيلاء على ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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