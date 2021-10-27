الولايات المتحدة والسعودية يدعوان الأطراف السودانية إلى الالتزام بالإعلان الدستوري

محمد الفلاح - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

دعت الولايات المتحدة والسعودية، الأطراف السودانية إلى الالتزام بالإعلان الدستوري واتفاقية جوبا للسلام.



وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إن الوزير أنتوني بلينكن، ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، أدانا بشدة الاستيلاء العسكري على السلطة في السودان، وتداعياته على استقرار البلاد والمنطقة

وأضافت، أن الوزير بلينكن ونظيره السعودي أكدا خلال اتصال هاتفي، على أهمية التزام جميع الأطراف في السودان بالإعلان الدستوري، واتفاقية جوبا للسلام.

وأمس الإثنين، أعلن عبدالفتاح البرهان، حل مجلسي الوزراء والسيادة وفرض حالة الطوارئ في البلاد.

كما قرر تعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية وإعفاء الولاة وحل لجنة إزالة تمكين النظام السابق.