التحالف يعلن اعتراض طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها

الرياض - محمد عبدالله - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في محاولة لاستهداف مطار أبها الدولي.

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، أعلن التحالف العربي تنفيذ 21 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثي في الجوبة والكسارة خلال 24 ساعة، مؤكدًا أن عمليات الاستهداف قتلت 85 عنصرا من الحوثي ودمرت 9 آليات عسكرية.

يشار إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية من وقت لآخر، بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة، ودائما ما تعترضها وتدمرها الدفاعات الجوية.

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