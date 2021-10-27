ضمن مشروع "التقويم الدعوي".. سلسلة كلمات دعوية في جوامع مدينة تبوك

محمد بن مسعود - الدمام - 03-21-1443 02:57

صدى تبوك – التحرير :

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة تبوك، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدينة تبوك، خلال الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، عدداً من الكلمات الدعوية ضمن مشروع “التقويم الدعوي” لشهر ربيع الأول، يلقيها عدد من الدعاة وتستهدف المواطنين والمقيمين كافة، في عدد من جوامع مدينة تبوك بعد صلاة العشاء.

واشتملت الكلمات على موضوعات عدة منها: الطلاق وخطره على الأسرة، والهدي النبوي في حل المشكلات، ونماذج من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، والحقوق الأسرية وآثار القيام بها، وحماية الأسرة من التفكك الأسري، وخلق التسامح في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعالجة الإنحراف الفكري.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع ــ الذي يستمر لمدة عام كامل ــ ضمن البرامج التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة؛ لتكثيف الجهود الدعوية والإرشادية، وغرس مفاهيم الوسطية والمواطنة الصالحة وتقوية الروابط الأسرية، وما يخدم تحقيق الأمن والاستقرار لأبناء المجتمع.