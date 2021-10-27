الارشيف / اخبار السعوديه

مكة : ضبط مواطن نقل 15 مخالفا على طريق الساحل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

مركز قيادة وتحكم لمراقبة التعديات على عقارات الدولة

تعتزم الهيئة العامة لعقارات الدولة، ممثلة في إدارة نظام الأملاك وإدارة الحماية والمراقبة، ضمن أهدافها الإستراتيجية، تأسيس مركز...

577c31124e.jpgالرياض: سليمان العنزي
6ad5ea66b9.jpg21 ربيع الأول 1443 هـ
<iframe width=" />

7 مسارات لمشروع النقل العام بالأحساء

فيما أغلقت أمانة الأحساء أخيرًا، أقدم محطة مواقف وانطلاق سيارات الأجرة في وسط مدينة الهفوف التابعة للأحساء بميدان الخميس بعد 42...

icon-byline.pngالدمام : عدنان الغزال
icon-clock.png20 ربيع الأول 1443 هـ

6 مزايا لمختبر المياه والتربة البيئي

كشف مدير الاتصال المؤسسي، المتحدث الرسمي في المؤسسة العامة للري هشام الثنيان لـ«دوت الخليج»، استحداث وتشغيل مختبر بيئي متنقل، مزود...

icon-byline.pngالاحساء دوت الخليج
icon-clock.png20 ربيع الأول 1443 هـ
<iframe width=" />

نقص الخدمات يشوه طبيعة ثقيف

يعاني مركز «ثقيف» في جنوب الطائف سوء الخدمات البلدية، فالطرق الترابية بلا سفلتة، ولا إنارة به منذ عقود، بالإضافة إلى تراكم...

icon-byline.pngالرياض : خالد الحارثي
icon-clock.png20 ربيع الأول 1443 هـ
<iframe width=" />

قلاع الرمال الذهبية بلا ترميم

طالب سكان وأهالي محافظة حبونا بمنطقة نجران، هيئة الآثار والسياحة بالاهتمام بعدد من المواقع التاريخية والتي ما زالت شامخة بترميمها...

icon-byline.pngنجران: قاسم الكستبان
icon-clock.png20 ربيع الأول 1443 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر مكة : ضبط مواطن نقل 15 مخالفا على طريق الساحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا