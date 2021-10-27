محمد الفلاح - المملكة تدعم اقتصاد باكستان بوديعة قيمتها 3 مليارات دولار

الأربعاء 27 أكتوبر 2021

أعلنت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، إيداع 3 مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني.



وأشار الصندوق السعودي للتنمية، إلى صدور توجيه كريم بإيداع مبلغ 3 مليارات دولار لدى البنك المركزي الباكستاني لمساعدة الحكومة الباكستانية على دعم احتياطاتها من العملة الأجنبية ودعمها في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وقال الصندوق إن توجيها صدر أيضا بتمويل تجارة المشتقات النفطية (الباكستانية) بمبلغ إجمالي قدره مليار ومئتي مليون دولار خلال السنة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“.

وأوضح أن هذه التوجيهات الكريمة تؤكد موقف المملكة العربية السعودية المستمر في دعم اقتصاد جمهورية باكستان.