شكرا لقرائتكم خبر عن دعم الاحتياطي الباكستاني بـ 3 مليارات دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الصندوق السعودي للتنمية عن صدور التوجيه الكريم بإيداع مبلغ ثلاثة مليارات دولار لدى البنك المركزي الباكستاني؛ لمساعدة الحكومة الباكستانية على دعم احتياطاتها من العملة الأجنبية، ودعمها في مواجهة تداعيات جائحة كورونا

وأضاف الصندوق، إنه بالإضافة إلى ذلك فقد صدر التوجيه الكريم بتمويل تجارة المشتقات النفطية بمبلغ إجمالي قدره مليار ومائتا مليون دولار خلال السنة. وبين الصندوق أن هذه التوجيهات الكريمة تؤكد موقف المملكة المستمر في دعم اقتصاد جمهورية باكستان الشقيقة.