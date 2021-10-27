شكرا لقرائتكم خبر عن 45 دولة إسلامية تشارك باجتماعات «SMIIC» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستضيف المملكة، ممثلةً بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اجتماعات معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية SMIIC، وذلك خلال المدة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2021م في المدينة المنورة.

وتقام الاجتماعات برعاية وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات د. ماجد بن عبدالله القصبي، بمشاركة 145 ممثلا لـ 45 دولة إسلامية و14 منظمة إقليمية ودولية.

وتسعى الهيئة من خلال مثل الفعاليات إلى تعزيز الدور الريادي للمملكة على المستوى الإقليمي والإسلامي والدولي، وتعزيز العمق الإسلامي للمملكة في جميع الأصعدة، خاصةً في قطاع التقييس مواكبة بذلك رؤية المملكة 2030.

يذكر أن معهد SMIIC، هو أحد الأجهزة الإسلامية المتخصصة، التي تعمل تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي، وتستهدف تعزيز القدرات الفنية وتطوير البنية التحتية للجودة في البلدان الإسلامية.