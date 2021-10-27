شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يستعرض العلاقات الأخوية مع ولي عهد البحرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء، العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

‏حضر اللقاء الذي تم على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، المقام في العاصمة الرياض، صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة. فيما حضر من الجانب البحريني، وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، والسكرتير الخاص لسمو ولي العهد الشيخ عبدالله بن عيسى.