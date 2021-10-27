شكرا لقرائتكم خبر عن قمة «الشرق الأوسط الأخضر»..منهجية استباقية لمواجهة التحديات البيئية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مختصون أن مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»، التي تعد جزءا رئيسيا من رؤية المملكة 2030، تعكس الأهمية البالغة التي تمثلها أجندة البيئة والحد من التغيرات المناخية بصفتها اللبنة الأساسية الرئيسية لتحقيق الاستدامة والاستقرار في المملكة والمنطقة، لافتين إلى أن آثارها الإيجابية ستمتد إلى العالم بأسره، إذ إن زرع 50 مليون شجرة سيخلق رئة تنفس طبيعية في المنطقة، وسيحدث تغييرا عالميا دائما في مواجهة تغيرات المناخ. وأوضحوا لـ«اليوم» أن نتائج القمة الأولى لمبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»، هي انتقال من النهج القائم على ردود الفعل إلى نهج استباقي يجنب البشرية العديد من الأزمات البيئية والصحية.

تعزيز التنمية المستدامة

أكدت الأخصائية البيئية سارة الغامدي أن الدور الريادي للمملكة في تنسيق الجهود الدولية في مجال البيئة والتغير المناخي لاقى التقدير العالمي والإقليمي، في ظل سعي المملكة لرسم خارطة لمنهج مستقبلي أخضر تسير عليها دول المنطقة لمواجهة التحديات البيئية، مشيرة إلى اتفاق الدول المشاركة على تشكيل فرق عمل مشتركة، وعقد هذه القمة بشكل دوري لوضع خطط تنفيذية تتكفل بتحقيق مستهدفات المبادرة، وهو ما يدعو للفخر تجاه هذا الوطن الحريص على تحقيق الأهداف المناخية، وتشجيع الجهود الرامية إلى الحد من تراكم الانبعاثات الكربونية والاستفادة منها، مع الحد من الآثار السلبية على البيئة، وإزالة الانبعاثات من الغلاف الجوي.

وأضافت إن جهود المملكة لا تنقطع في تعزيز التنمية المستدامة ودورها الرائد في المجال البيئي منذ تأسيسها، وفقا لما نصت عليه المادة «32» من نظام الحكم: «تعمل الدولة على المحافظة على البيئة، وحمايتها، وتطويرها، ومنع التلوث عنها»، وما تقوم عليه رؤية المملكة 2030 في مضامينها؛ على «أن حفاظنا على بيئتنا ومكوناتها الطبيعية من واجباتنا الدينية، والأخلاقية، والإنسانية، ومن مسؤولياتنا تجاه الأجيال القادمة، ومن المقومات الأساسية لجودة حياتنا».

وبناء على هذا المنطلق تم إطلاق المراكز الوطنية البيئية لتعزيز الاستدامة البيئية «المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لإدارة النفايات».

زيادة المسطحات الخضراء

قالت قائدة فريق «جدة تتنفس» خديجة الصائغ، إن اهتمام المملكة برفع معدلات المسطحات الخضراء في المملكة وإقليم الشرق الأوسط هو انتقال من النهج القائم على ردود الفعل إلى نهج استباقي يجنب البشرية العديد من الأزمات البيئية والصحية، مبينة أنه منذ إطلاق رؤية ٢٠٣٠ بدأ التوجه الكبير والاهتمام بالبيئة والمساهمة في زيادة الغطاء النباتي والحد من آثار التصحر، وذلك بإطلاق عدة مبادرات تستهدف تحديات البيئة والاستزادة في المساحات الخضراء، منها: «مبادرة لنجعلها خضراء» ومبادرة «السعودية الخضراء» ومبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع وتحسين جودة الحياة، فهي مسؤولية كل مواطن لتكون مدن السعودية من أفضل المدن على مستوى العالم.

تضافر الجهود الدولية

أوضح الاقتصادي موفق الجفري أن العمل البيئي العام يتطلب تضافر الجهود الدولية خارج النطاق الجغرافي، مثل تأسيس مركز إقليمي للتغير المناخي، وإنشاء مجمع إقليمي لاستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، وتأسيس مركز إقليمي للإنذار المبكر بالعواصف، للإسهام في تقليل المخاطر الصحية الناتجة عن موجات الغبار، وتأسيس مركز إقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية للإسهام في رفع التنوع البيولوجي البحري وخفض مستوى الانبعاثات في قطاع الأسماك بقرابة 15 %، وإنشاء برنامج إقليمي لاستمطار السحب للإسهام في رفع مستوى الهاطل المطري بقرابة 20 %.

وأضاف إن جميع هذه المبادرات والبرامج الأخرى التي تطلب جهودا دولية تعمل على تحقيق تحسن كبير في كفاية استخدام الموارد، وتؤدي في الوقت ذاته إلى خفض كثافة الغازات الدفيئة، علاوة على تحسين الأداء الاقتصادي، وتحفز على تقديم حلول مماثلة يمكنها المساعدة في بناء مستقبل مستدام لكوكب الأرض، تحد في ذات الوقت من التأثيرات البيئية.

وبيَّن أن الدراسات كافة تؤكد الفوائد والحوافز في الاستثمار في نوعية البيئة بالنسبة للتنمية وتخفيف حدة الفقر، وأمن الموارد، وتخفيض المخاطر على صحة الإنسان ورفاهيته، مؤكدا أن الاستثمار البيئي يحقق العديد من المنافع الاقتصادية؛ أهمها تأمين الموارد وتقليل التكاليف الصحية الناجمة عن الأمراض المتعلقة بالبيئة، والابتكار وخلق مجالات اقتصادية متعددة؛ مثل مضاعفة حصة الطاقة المتجددة، وغيرها، لافتا إلى أن الترحيب الدولي والإشادات الدولية التي تلقتها القمم البيئية دليل على ما ساهمته القمم في خلق توجه موحد في سبيل التنمية المستدامة للمنطقة والحفاظ على التنوع الإحيائي فيها، واستعادته بما يعود بالنفع على دول العالم أجمع.

تحسين جودة الحياة

قال المهتم والباحث البيئي سلطان الجراري إن إعلان المملكة مبادرات إقليمية وتأسيس مراكز وغيرها من التدابير، رامية إلى تقليل تلوث الهواء وغازات الاحتباس الحراري وتحسين البنية التحتية اللازمة لحماية البيئة وخفض الانبعاثات ورفع مستوى التنسيق الإقليمي، لافتا إلى توحيد الجهود بالاستثمار لتحقيق بيئة سليمة للمجتمعات، عبر توفير الهواء والماء النقيين، ومرافق الصرف الصحي والمساحات الخضراء المعلن عنها ستعمل على تحسين جودة الحياة للناس؛ بانخفاض معدلات الوفيات والاعتلال، وانخفاض الأمراض المزمنة واتباع أساليب الحياة الأفضل من الناحية الصحية، وتحسين إنتاجية الفرد، مؤكدا ما حظيته المملكة خلال القمم البيئية من تأييد عالمي من قبل الدول والمنظمات الدولية، وما وجدوه من مساع جادة من قبل المملكة في حصد نتائج فعالة من هذه المبادرات، تحقق استقرارا بيئيا ينعكس على مستقبل كوكب الأرض.