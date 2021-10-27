شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 38 متعافيا.. و65 حالة كورونا جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 65 حالة مؤكدة وتعافي 38 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 70 حالة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 548368 حالة، وعدد حالات التعافي 537376 حالة، فيما تم تسجيل حالتي وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة لـ 8782 حالة -رحمهم الله-.

ودعت الصحة إلى ضرورة استكمال التحصين بجرعتين من لقاح كورونا لمقاومة المتحورات وحماية أفراد المجتمع، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وتحقيق أعلى مستويات المناعة المجتمعية. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.