شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يحذر من أمطار رعدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى توخّي الحيطة والحذر وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية -بمشيئة الله- على أجزاء من مناطق المملكة ابتداءً من اليوم وحتى يوم الجمعة المقبل.

وبيّن تقرير المركز الوطني للأرصاد أنه اليوم وغدا ستتأثر مناطق «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة»، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق «المدينة المنورة، تبوك، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، المنطقة الشرقية» يومي الخميس والجمعة بأمطار من خفيفة إلى متوسطة.