شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي المملكة: «إحسان» تحقق رغبات المتبرعين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نوه مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، بما تقوم به المنصة الوطنية للعمل الخيري «إحسان» في مجال العمل الخيري، ودعم المشاريع الخيرية واستدامتها.

وعبّر مفتي عام المملكة، خلال استقباله الرئيس التنفيذي لمنصة «إحسان» م. عبدالعزيز الحمادي، عن الشكر والتقدير لجهود العاملين في هذه المنصة، التي تعد محكمة الهدف وتخدم رغبات المتبرعين.

من جهته، استعرض الحمادي الأعمال والبرامج التي أطلقتها منصة «إحسان»، وفق أحدث التقنيات لتكون مستقبلاً جديداً لدعم العمل الخيري بأحدث الأساليب. من جهة ثانية، التقى نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية، المشرف العام على مكتب المفتي الشيخ فهد العواد، بمكتبه، الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان، وبحث معه الشراكة بين المنصة والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.