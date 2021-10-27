شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة بالسودان تدعو المواطنين لتوخي الحذر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين في السودان جميع المواطنين المقيمين والزائرين والمبتعثين إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مناطق التوتر، مؤكدة جاهزيتها لتقديم خدماتها في جميع الأوقات.

وأكدت السفارة في اتصال هاتفي مع ”الخليج 365” أن السعوديين الموجودين بالسودان بخير، وأنها لم تتلق اتصالات لتعرض أي منهم لمكروه حتى اللحظة، مضيفة إنه يوجد عدد من المواطنين والمبتعثين وتعمل السفارة على تسيير جميع أمورهم وتقديم الحلول الممكنة لهم في حال رغبة المواطن العودة للمملكة في ظل الظروف الراهنة.

وأشارت إلى أن مطار السودان مغلق حالياً وتوقف رحلات الطيران، بالإضافة إلى فرض إعلان حالة الطوارئ والإغلاق التام في البلاد، مؤكدة أن السفارة تستقبل جميع الاستفسارات عبر هاتف طوارئ شؤون السعوديين من خلال الرقم 00249993966666 على مدار الساعة لتقديم المساعدة ومعالجة أي ظروف تعترضهم.