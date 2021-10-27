شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى لـ«كفالة»: طوروا برامج التمويل وفقا للممارسات العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس الشورى على قراره بشأن التقرير السنوي لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة» للعام المالي 1441/ 1442هـ، ومطالبة البرنامج بدراسة البيئة التشريعية لبرنامج ضمان القروض والتسهيلات حسب الخدمات والمنتجات والقطاعات المستهدفة والمخاطر الائتمانية، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية؛ لتطوير برامج التمويل.

مبادرات التوطينوأكد المجلس في جلسته التي عقدها أمس، - عبر الاتصال المرئي - برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، أنه على البرنامج التعاون مع صندوق التنمية الوطني دراسة أثر مبادرة «دعم المنشآت ذات السعودة المرتفعة» التي أطلقها الصندوق من خلال البرنامج لتكون ضمن مبادرات التوطين الدائمة، مطالباً بتطبيق آليات فعالة لتشجيع البنوك التجارية للتوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في القطاعات الواعدة والمستهدفة في رؤية المملكة 2030، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي.

ربط تقنيوناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» للعام المالي 1441 / 1442هـ، وذكرت اللجنة في تقريرها أهمية قيام «أداء» بمتابعة قيام الأجهزة العامة بوضع مؤشرات لقياس أدائها والتأكد من تطبيقها لهذه المؤشرات وتحديد نسبة التزامها بذلك ومدى انسجامها مع المعايير التي يعمل عليها المركز بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما رأت اللجنة أهمية تطوير المركز منصة وطني.

مراكز البياناتوناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي للعام المالي 1441/1442هـ. ورأت اللجنة أهمية قيام الهيئة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة بالعمل على تطوير رأس المال البشري في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي وقياس التقدم في ذلك، داعيةً إلى الإسراع في استكمال الضوابط المتعلقة بتطوير التطبيقات الخاصة بالذكاء الاصطناعي واستخداماتها، مشيرةً إلى أهمية دعم الهيئة بتوفير مواقع مناسبة لمراكز البيانات تتوافق مع المعايير العالمية وتحقق المتطلبات الأمنية.

صورة إيجابيةوبحث المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1441 / 1442هـ، والتي طالبت فيه الهيئة بوضع حلول إبداعية لبرامج ترفيه متنوعة يمكن تطبيقها عن بعد، وتحقيق الكفاءة المالية في نفقاتها والاعتماد على دراسات جدوى مالية دقيقة لضمان العوائد الربحية المستهدفة أو بلوغ نقطة التعادل. ورأت اللجنة أهمية رفع نسبة الفعاليات المقامة خارج المدن الكبرى والتوسع في جميع المناطق، وتكثيف الجهود في استحداث برامج تدريب مستدامة ومتنوعة للكوادر البشرية من العاملين والراغبين في العمل في قطاع الترفيه.

دراسات جدوىوطالب الأعضاء الهيئة بتطبيق النظرية العالمية «التكلفة والمنفعة اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا»، والاستفادة من الخبرات المحلية في أدائها لمهامها، وتفعيل إدارة المراجعة الداخلية في الهيئة، وتضمين تقارير الهيئة السنوية الأهداف الإستراتيجية لها، ومؤشرات لقياس الأداء للتأكد من تحقيق تلك الأهداف.

التسجيل العينيوناقش المجلس مشروع نظام التسجيل العيني للعقار «40 مادة»، والذي يهدف إلى تحقيق الالتزام بتوصيف العقار بشكل دقيق من خلال إحداثياته وأوصافه، والحالة النظامية له والحقوق الواقعة على العقار والالتزامات الناشئة عنه بحيث يتم توصيفها وتحديدها بعينها لا بصفة مالكها كما هو الحال في التسجيل الشخصي، ممّا يحد من النزاعات المتعلقة بالوحدات العقارية والعمل على ضمان إثبات حقوق الملكية بشكل كبير دون الحاجة إلى الدعاوى القضائية لإثبات الملكية التي تثقل كاهل القضاء.

الزراعة المستدامةوبحث المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة «استدامة» للعام المالي 1441/1442 هـ. ودعت من خلاله لجنة المياه والزراعة والبيئة، المركز لتكثيف جهوده للتعريف بمهامه، واختصاصاته، وإنجازاته، وتعزيز التواصل مع الباحثين المختصين والمهتمين من المزارعين، والتعاون مع الجامعات لتطوير حلول تقنية تؤدي إلى استخدام وسائل الزراعة الحديثة من قبل المزارعين تكون ذات جدوى اقتصادية، مؤكدةً أهمية تركيز المركز في نشاطاته البحثية لتطوير تقنيات ووسائل مبتكرة تعزز من إنتاج المحاصيل الغذائية الأساسية «الإستراتيجية».

قاعدة بيانات

وطالب الأعضاء، المركز، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير قاعدة بيانات وطنية ديناميكية توفر معلومات دقيقة عن الممارسات الزراعية المستدامة والتقنيات الحديثة والمبتكرة وتحدّث بشكل مباشر من المصدر حتى يتسنى للجهات في القطاع العام أو الخاص الاستفادة منها.

تحلية المياهووافق المجلس على قراره بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1441/1442هـ المقدم من لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة وجامعة أوفا الحكومية لتقنية البترول في روسيا الاتحادية للتعاون في مجال تقنيات تحلية المياه وتشغيل وصيانة خطوط الأنابيب، وعلى مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة البيئة في اليابان للتعاون في مجال البيئة.