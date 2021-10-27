شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس أوزبكستان بإعادة انتخابه لفترة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. وأعرب الملك المفدى، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية أوزبكستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. وأشاد ـ أيده الله ـ، بهذه المناسبة، بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة له، والمزيد من التقدم والرقي لجمهورية وشعب أوزبكستان الشقيق.