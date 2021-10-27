شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة دعم العمل الإنساني بموزمبيق وجيبوتي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة بمقر المركز في الرياض أمس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية موزمبيق فهد العيسى، الأمور المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وسبل دعم العمل الإنساني في موزمبيق.

وأبدى العيسى تقديره الواسع للسمعة الدولية المميزة التي يحظى بها مركز الملك سلمان للإغاثة وبرامجه ومشاريعه الإنسانية التي غطت مختلف أنحاء العالم دون تمييز.

كما بحث د. الربيعة مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي فيصل السهلي، الشؤون الإنسانية والإغاثية ومستجدات المشاريع التي ينفذها المركز في جيبوتي. وعبر السهلي عن إعجابه بالمستوى الراقي الذي وصل له مركز الملك سلمان للإغاثة بمجال العمل الإنساني على الصعيد الدولي، وعمله المميز لمساعدة المحتاجين في شتى أنحاء العالم.