شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليونان: يجب العمل على الطاقة المتجددة والنظيفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الوزراء بالجمهورية اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس أن مبادرة مستقبل الاستثمار المقامة حاليا بالرياض تصب لصالح الدول التي تعمل على الاستثمار، مشيرا إلى أنه جرى توقيع إستراتيجيات مهمة مع فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يستفيد الشرق المتوسط كثيرا من الغاز. وقال خلال مشاركته في مبادرة مستقبل الاستثمار: إنه يجب العمل على الطاقة المتجددة والنظيفة، وعدم الاعتماد على الطاقة التقليدية لكي لا تتسبب في مشاكل أخرى تؤثر على التغيير المناخي، والحفاظ على البيئة والكائنات الحية، منوها بأهمية تصدير الخبرة والمعرفة للتعاون بين البلدان التي تسعى لذلك.

وأوضح ميتسوتاكيس أن اليونان تريد أن تستفيد من العقول البشرية في تلك الموضوعات، كما تريد الاستثمار الجيد الذي يجذب العوائد الممتازة، وخاصة في مجال السياحة ببلاده، التي تعد من الروافد الاقتصادية المهمة جدا، مشيرا إلى أن اليونان تحتاج إلى التفكير على المدى البعيد وتقديم إنجازات مقنعة لأن بلاده تمتلك رؤية طموحة.

كيرياكوس ميتسوتاكيس