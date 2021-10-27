‏وزير الإعلام اليمني: نطالب شعب وحكومة لبنان بتحديد موقف واضح من تصريحات وزير إعلامهم

محمد بن مسعود - الدمام - قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الأربعاء، إن نظيره اللبناني، جورج قرداحي، تجاهل دور نظام إيران وأجندته التوسعية باليمن، ردا على تصريحات للأخير حول جماعة “أنصار الله” اليمنية، مطالبا لبنان حكومة بتحديد موقف واضح من تلك التصريحات التي تسيء لعلاقات البلدين.

وعبر الإرياني عن استغرابه من التصريحات الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، معتبرا التصريحات ” تعكس جهلا فاضحا بالشأن اليمني، وانحيازا أعمى لمليشيا الحوثي الإرهابية، وتجاهلا لدور نظام إيران واجندته التوسعية باليمن والمنطقة، في إدارة الانقلاب وتفجير الحرب وتقويض جهود التهدئة ووقف إطلاق النار وإحلال السلام”.

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وأضاف الإرياني “نذكر وزير الإعلام اللبناني أن مليشيا الحوثي وبايعاز وتخطيط إيراني هي من فجرت الحرب بانقلابها على الدولة والإجماع الوطني المتمثل بمخرجات مؤتمر الحوار الذي شاركت فيه كل الأطراف السياسية والمكونات الوطنية بما فيها الحوثيين، وهي تواصل رفض كل المبادرات وإفشال كل الحلول السلمية للأزمة”.

وأكد الوزير اليمني أن تلك التصريحات “انتهاك سافر لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية الذي تحرص عليه اليمن في تعاملها مع دول العالم لا سيما العربية ولبنان على وجه الخصوص، وأنها تتعارض ونداءات المجتمع الدولي وآخرها البيان الصادر عن مجلس الأمن بشأن دعوة مليشيا الحوثي لوقف اطلاق النار دون قيد او شرط”.

واعتبر قرداحي، خلال برنامج “برلمان الشعب”، أنّ جماعة “أنصار الله” يدافعون عن أنفسهم ولم يعتدوا على أحد، مشيراً إلى أنّ “الحرب في اليمن عبثية ويجب أن تتوقّف”.

وقال قرداحي: “إن جماعة أنصار الله تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات”.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة “أنصار الله”، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة “أنصار الله” هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.

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