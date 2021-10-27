- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - فتح الفريق الكروي الأول بنادي النصر، ملف مواجهة مضيفه الفيحاء، المقررة السبت المقبل، في ختام مباريات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقام مدرب الفريق “بيدرو” بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين حيث أدى اللاعبون الذين شاركوا بصفة أساسية أمام الاتفاق تدريبات استشفائية، بينما أدى بقية اللاعبين مناورة كروية، كما أجرى اللاعبون تدريبات لياقية خفيفة في بداية المران الذي استغرق 90 دقيقة.
النصر يفتح ملف الفيحاء .. والمدرب يفرض 90 دقيقة تدريب
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-27
فتح الفريق الكروي الأول بنادي النصر، ملف مواجهة مضيفه الفيحاء، المقررة السبت المقبل، في ختام مباريات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقام مدرب الفريق “بيدرو” بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين حيث أدى اللاعبون الذين شاركوا بصفة أساسية أمام الاتفاق تدريبات استشفائية، بينما أدى بقية اللاعبين مناورة كروية، كما أجرى اللاعبون تدريبات لياقية خفيفة في بداية المران الذي استغرق 90 دقيقة.
27 أكتوبر 2021 – 21 ربيع الأول 1443
12:07 AM
فتح الفريق الكروي الأول بنادي النصر، ملف مواجهة مضيفه الفيحاء، المقررة السبت المقبل، في ختام مباريات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقام مدرب الفريق “بيدرو” بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين حيث أدى اللاعبون الذين شاركوا بصفة أساسية أمام الاتفاق تدريبات استشفائية، بينما أدى بقية اللاعبين مناورة كروية، كما أجرى اللاعبون تدريبات لياقية خفيفة في بداية المران الذي استغرق 90 دقيقة.
كانت هذه تفاصيل خبر النصر يفتح ملف الفيحاء .. والمدرب يفرض 90 دقيقة تدريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.