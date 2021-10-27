النصر يفتح ملف الفيحاء .. والمدرب يفرض 90 دقيقة تدريب

محمد بن مسعود - الدمام - فتح الفريق الكروي الأول بنادي النصر، ملف مواجهة مضيفه الفيحاء، المقررة السبت المقبل، في ختام مباريات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقام مدرب الفريق “بيدرو” بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين حيث أدى اللاعبون الذين شاركوا بصفة أساسية أمام الاتفاق تدريبات استشفائية، بينما أدى بقية اللاعبين مناورة كروية، كما أجرى اللاعبون تدريبات لياقية خفيفة في بداية المران الذي استغرق 90 دقيقة.