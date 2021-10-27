السعوديه تكريم المشاركين في الالتزام الطوعي

محمد بن مسعود - الدمام - كرم اتحاد الغرف التجارية السعودية والهيئة العامة للغذاء والدواء الشركات المشاركة في مبادرة الالتزام الطوعي للشركات التي أطلقتها الهيئة لتحسين القيمة التغذوية للمنتجات الغذائية وجعلها أكثر صحية.

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