السعوديه أمير الشمالية يقلد بن حثلين رتبته الجديدة

محمد بن مسعود - الدمام - قلّد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة أمس، مساعد قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء فالح بن فلاح بن حثلين رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة لواء، بحضور قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء الركن محمد علي الزهراني.

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